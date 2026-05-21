Стилист перечислила пять быстрых причесок для дорогого образа

Россиянам рассказали о пять быстрых причесок, которые делают образ визуально дороже и требуют не больше пяти минут. В подборку вошли как классические варианты, так и современные решения для разных типов волос.

Стилист Наталья Рубин предложила пять универсальных укладок, подходящих разным типам волос и не требующих значительных временных затрат. Эксперт отметила, что даже самый модный комплект теряет эффект, если волосы выглядят небрежно или укладка не сочетается с общим видом. В последние годы простые, но продуманные варианты вытесняют сложные конструкции и обилие стайлинговых средств, пишет «Петербург2».

Французский твист носили Одри Хепберн и Грейс Келли. Она подходит для прямых, волнистых, тонких и густых волос. Чтобы ее сделать, эксперт советует собрать волосы в низкий хвост, скрутить их в тугую спираль и закрепить невидимками или заколкой-крабом. Для смягчения образа можно выпустить пару тонких прядей у лица или добавить лаконичную шпильку.

Голливудская волна подходит тем, кто хочет добавить женственности без перегруза. Волосы делят на секции и накручивают плойкой среднего диаметра в одном направлении. После фиксации зажимами и остывания пряди аккуратно прочесывают гребнем. Завершает процесс легкий лак. Способ работает как для вечерних выходов, так и для будней, подчеркнула Рубин.

Низкий пучок станет вариантом для ценителей минимализма. Волосы собирают в низкий хвост. При последнем обороте резинки их не вытягивают до конца. Оставшуюся часть оборачивают вокруг основания и фиксируют шпильками. Несколько свободных прядей у лица добавляют мягкости. По словам стилиста, такая укладка делает любой комплект от свитера до платья визуально дороже и аккуратнее.

Эксперт отметила, что толстый ободок добавляет благородства и легкий ретро-оттенок. Тонкий делает прическу женственной и аккуратной. Декорированные варианты подходят для вечера. Главное правило заключается в расположении ободка на два или три сантиметра выше линии роста волос. При необходимости его закрепляют невидимками.