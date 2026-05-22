В Петербурге ЕГЭ в 2026 году будут сдавать больше 40 тысяч человек

Основной этап ЕГЭ в Санкт-Петербурге начнется 1 июня. Первыми сдадут экзамены по истории, литературе и химии. Общее число участников превысило прошлогодний показатель на три тысячи человек.

Для участия в аттестации зарегистрировались 40,1 тысячи человек. Из них 29,5 тысячи являются выпускниками текущего года. В первый день лета школьники напишут экзамены по истории, литературе и химии.

Для проведения аттестации подготовлено 177 пунктов приема экзамена на базе городских школ. Также предусмотрены резервные и дополнительные дни для пересдачи, сообщает «Петербургский дневник».

В прошлом году ЕГЭ сдавали больше 37 тысяч человек. Среди них было 27,7 тысячи выпускников, 3,7 тысячи студентов из учреждений среднего профессионального образования и 6,2 тысячи человек, окончивших школу в предыдущие годы.