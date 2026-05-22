Петербурженка выплатила почти 4 млн рублей алиментов 73-летней матери

Жительница Калининского района Санкт-Петербурга погасила 3,8 миллиона рублей задолженности по алиментам перед пожилой матерью.

Мать и дочь заключили нотариальное соглашение на период с 2019 по 2024 год. Согласно документу, дочь обязалась каждый месяц переводить матери по 10 тысяч рублей на содержание. Также из-за тяжелой болезни пожилая женщина должна получить единовременную выплату в размере 3 миллионов рублей.

В первое время петербурженка самостоятельно отправляла деньги. Однако разовую выплату она так и не произвела. Позже и ежемесячные перечисления стали нерегулярными.

Судебные приставы возбудили исполнительное производство. Должницу уведомили о мерах принудительного воздействия. В отношении ее автомобиля Audi 2007 года выпуска вынесли запрет на регистрационные действия. После этого женщина снова начала переводить ежемесячные платежи. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Санкт-Петербургу.

В мае пожилая петербурженка записалась на прием к судебному приставу. Она предъявила расписку, которая подтверждала полное погашение задолженности.