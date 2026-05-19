Новый OMODA C5: чем кроссовер удобен для городской жизни летом

Фото: АО «РОЛЬФ»

Летом город предъявляет к автомобилю особые требования. Важно, чтобы по пути из точки А в точку Б, всем было комфортно, чтобы поездка прошла без лишнего стресса в пробках, парковка удалась без эксцессов, навигация была простой и понятной, а микроклимат в салоне — приятным. Новый OMODA C5 как раз про это — про ежедневную практичность, упакованную в современный формат компактного кроссовера.

Удобные габариты, которые работают на вас

Фото: АО «РОЛЬФ»

Формат компактного кроссовера — по-прежнему один из главных плюсов модели в городской среде. Благодаря сбалансированным габаритам (4545 мм в длину, 1824-1830 мм в ширину и 1588 мм в высоту), OMODA C5 легко чувствует себя в плотном городском трафике: проще перестраиваться, маневрировать и находить свободные карманы для парковки. С клиренсом в 190 мм. можно не переживать за бордюры, а высокая посадка дает лучший обзор по сравнению с классическими седанами — важное преимущество в насыщенном летнем потоке.

Выразительный дизайн

Дизайн экстерьера OMODA C5 выполнен в концепции «Искусство в движении». Динамичный силуэт, выразительная передняя часть и светодиодная оптика делают кроссовер заметным даже в плотном городском потоке. Новая версия получила свежие элементы экстерьера и пополнение в палитре цветов кузова — автомобиль выглядит актуально и привлекает внимание.

Заметность OMODA C5 обеспечивает не только эстетическое удовольствие, но и делает движение по улицам безопаснее, ведь другие водители и пешеходы замечают элегантную оптику и стоп-сигналы модели издалека.

Цифровая зона управления

Фото: АО «РОЛЬФ»

Фото: АО «РОЛЬФ»

Салон ориентирован на цифровую среду. Центральный экран диагональю 15,6 дюйма объединяет мультимедиа и навигацию, а цифровая приборная панель держит всю важную информацию перед глазами. Поддерживаются голосовое управление и интеграция со смартфонами — удобно, когда нужно быстро построить маршрут, включить музыку или ответить на звонок, не отвлекаясь от дороги, да и в пробке скучать не придется, ведь синхронизация со смартфоном открывает доступ к любимым подкастам, плейлистам и другому контенту.

Комфорт в любую погоду

Летом в салоне автомобиля особенно ценится правильный микроклимат. В OMODA C5 предусмотрен двухзонный климат-контроль, который способен поддерживать заданную температуру с точностью до половины градуса. Прекрасная шумоизоляция оградит от громких звуков за бортом, а беспроводная зарядка мощностью 50 Вт избавит от торчащих проводов. В результате в салоне сохраняется комфортная температура даже в жару без дополнительных раздражающих факторов.

Динамика и маневренность

Под капотом нового OMODA C5 — турбированный двигатель 1.5T мощностью 147 л. с., который работает в паре с роботизированной коробкой передач. Такая связка обеспечивает уверенное ускорение в городских условиях и комфортное движение на трассе — без ощущения нехватки мощности.

Камеры кругового обзора 540° значительно упрощают парковку — будь то тесный двор или переполненная парковка у торгового центра. Электронные ассистенты из комплекса ADAS, такие как мониторинг слепых зон, помогают контролировать ситуацию в потоке и снижают нагрузку на водителя в пробках.

Комфорт во время каждой поездки

Фото: АО «РОЛЬФ»

Вместительный багажник, продуманная архитектура салона, комфортабельные сидения, минималистичный дизайн интерьера без визуального шума, — за рулем нового OMODA C5 удобно передвигаться и по городу, и по трассе. Неважно, какова конечная точка маршрута — местный торговый центр или дачный участок за городом — каждая поездка за рулем этого кроссовера будет легким и приятным путешествием, даже если за бортом самый настоящий летний зной.

Познакомиться с новым OMODA C5 можно на сайте omoda-rolf.ru или в центре официального дилера OMODA РОЛЬФ Полюстрово по адресу: г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 68АВ. Телефон: +7 (812) 223-95-60.

Реклама, АО «РОЛЬФ», ИНН: 5047254063, Erid: 2VtzqwyDWMe