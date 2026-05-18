Юных гостей «ТранспортФеста» научат правилам безопасности в транспорте

На Манежной площади дети в интерактивном формате узнают об устройстве транспортной системы Санкт-Петербурга.

Сотрудники «Организатора перевозок» впервые примут участие в VII Международном транспортном фестивале «ТранспортФест» на Манежной площади 23 мая. Учреждение подготовило специальную развлекательно-образовательную программу для детей.

В интерактивном формате ребята узнают, как устроена транспортная система Северной столицы, вспомнят правила безопасного поведения в общественном транспорте и познакомятся с профессиями отрасли. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГКУ «Организатор перевозок».

В программу мероприятия входят несколько активностей. Среди них познавательная транспортная викторина и интерактивная игра в салоне автобуса. Участникам предстоит найти безбилетного пассажира. Также запланированы мемо-игры и пазлы на транспортную тематику. Дети познакомятся с профессией контролера-ревизора.