Смольный планирует потратить 21 млн на ковры и установил ряд критериев

Администрация Санкт-Петербурга разместила тендер на поставку ковровых дорожек почти на 1,4 километра. Плотность ворса, высота нити и доля шерсти в изделиях прописаны с точностью до миллиметра и процента.

По данным портала госзакупок, максимальная сумма контракта составляет 21,2 миллиона рублей. Всего Смольный планирует закупить почти 1,4 километра изделий разной длины.

При этом в Смольном установили ряд критерий к коврам. Преобладающим материалом напольных покрытий должна являться шерсть. Ее доля должна составлять не меньше 82%.

В администрации планируют закупить серую ковровую дорожку с элементами ромбической формы золотистого цвета. По замыслу заказчика, в ней предусмотрены кремовые, бежевые и темно-синие вставки, а также бордюры с вензелями. Требуемая длина изделия составляет 100 метров, ширина 1,2 метра. Цена за погонный метр достигает 9,7 тысячи рублей.

Ковер аналогичной расцветки и шириной два метра власти хотят приобрести на 350 метров. Цена за погонный метр составит 16,3 тысячи рублей. Еще 320 метров ковровой дорожки намечено заказать в коричневом тоне. По центральной части, как указано в документации, в шахматном порядке расположат стилизованные изображения геральдической лилии в золотистом оттенке. По краям пройдет декоративная полоса с орнаментом и круглыми медальонами.

Красную ковровую дорожку планируют закупить в двух вариантах. Первый вариант имеет ширину два метра и длину 400 метров. Другой вариант имеет ширину 1,5 метра и длину 225 метров. Основной фон дорожки предполагается цвета бордо. По внутренним сторонам каймы заказчик хочет видеть повторяющиеся стилизованные изображения с растительными мотивами золотистого, оливкового и темно-синего оттенков.

Заказчик также установил технические требования ко всем ковровым дорожкам. Плотность ворсовой поверхности должна составлять 52 нити на десять сантиметров, плотность по утку 54 нити на десять сантиметров, высота ворса над грунтом восемь миллиметров.