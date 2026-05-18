Жители Ачинска пожаловались на неуютную погоду в мае из-за снега и ветра

Обильные снегопады обрушились на город Ачинск в ночь на 18 мая. Местные жители в беседе с 360.ru рассказали о том, что снег вперемешку с крупой шел весь день, а ночью был легкий снегопад. Сильный ветер днем утих только к ночи.

Один из жителей назвал погоду очень неуютной. Он отметил, что за всю весну было всего три-четыре теплых дня. Однако солнечная погода сопровождалась ледяным ветром. Ветер дует почти каждый день, из-за этого отопление не отключают.

Ранее начальник Гидрометцентра Петербурга Александр Колесов рассказал, что на востоке Ленинградской области во вторник и среду ожидается до 30 градусов тепла. В Санкт-Петербурге температура будет зависеть от облачности и направления ветра.