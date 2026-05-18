Через неделю астрономы могут увидеть большую группу пятен на Солнце

На обратной стороне Солнца сформировалась крупная группа пятен, которая примерно через неделю появится в поле зрения астрономов. По размерам активная область напоминает зону, вызвавшую самую сильную магнитную бурю за последние 20 лет.

В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН сообщили, что на обратной стороне Солнца сформировалась крупная группа солнечных пятен. Космический аппарат Solar Orbiter зафиксировал активную область, которая пока скрыта от наблюдения с Земли. По размерам и положению новая зона напоминает активную область 3664.

Ученые наблюдали за данным объектом в первой половине мая 2024 года. Именного тогда серия взрывов вызвала самую сильную магнитную бурю за последние 20 лет.

По словам астрономов, солнце совершает полный оборот за четыре недели. Примерно через неделю новая область появится на левом краю солнечного диска. Еще около недели потребуется, чтобы она оказалась точно напротив Земли. В лаборатории подчеркнули, что за две недели группа пятен может измениться или исчезнуть.

На данный момент активная область на солнце набирает энергию. Признаков сильной активности на обратной стороне звезды ученые пока не обнаружили. Согласно информации специалистов, крупные взрывы можно будет обнаружить с Земли по плазменным облакам, которые вылетают из-за края Солнца.

Ученые пояснили, что мощность солнечных событий зависит от размера активной области. Самые сильные вспышки происходили в самых больших по величине зонах.