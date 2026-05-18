В «Петербургтеплоэнерго» подвели итоги отопительного сезона

Михаил Яковлев
Фото предоставлено пресс-службой ООО «Петербургтеплоэнерго»

В ООО «Петербургтеплоэнерго» подвели итоги отопительного сезона 2025-2026 гг. в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Республике Карелии. Компания отработала период низких температур в штатном режиме, без сбоев и серьезных инцидентов в котельных и на тепловых сетях. В среднем продолжительность отопительного сезона составила 222 дня. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области 72 дня система теплоснабжения работала при отрицательных температурах. В Карелии — 81 день. Среднесуточный температурный минимум был достигнут в феврале 2026 года. По Санкт-Петербургу и Ленинградской области он составил -11,4оС. По Республике Карелии -20,6оС.

Качественная подготовка объектов в межотопительный период позволила минимизировать количество технологических нарушений, которые устранялись в нормативные сроки.

Как сообщили в пресс-службе компании, в настоящее время в «Петербургтеплоэнерго» идет подготовка объектов и инфраструктуры к предстоящему отопительному сезону 2026-2027 гг. Все запланированные мероприятия реализуются в полном объеме и в установленные сроки. Графики планово-профилактических ремонтов теплоисточников, гидравлических и температурных испытаний тепловых сетей размещены на официальном сайте компании. Потребители могут получить всю необходимую информацию по отключениям горячего водоснабжения в личном кабинете, или по адресу https://ptenergo.ru/customer/gvs/developer.php. В предстоящий межотопительный период средняя продолжительность отключений горячей воды для 60 % потребителей не превысит 7 дней.

Всего в летний период 2026 года компании «Петербургтеплоэнерго» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области предстоит подготовить к новому отопительному сезону 315 котельных, 67 тепловых пунктов, 2 насосных станции и 1657 км тепловых сетей. Кроме того, по ремонтной программе запланировано переложить тепловые сети общей протяженностью более 6,2 км в однотрубном исчислении: в Петроградском и Пушкинском районах — более 2,5 км, в районах Ленинградской области — более 3,7 км. Вместо трубопроводов, срок службы которых подходит к завершению, будут проложены новые – из сшитого полиэтилена и стали с современной пенополиуретановой изоляцией.

Отдельно стоит отметить реализацию очередного этапа реконструкции городской системы теплоснабжения в городе Тихвине. В рамках Концессии в текущем году здесь планируется выполнить реконструкцию более 6 км трасс тепловых сетей, а также проложить 237 м новых тепловых сетей.

Реконструкция коснется сетей, проложенных в «старом городе» и в 8-м микрорайоне Тихвина, поселках Березовик, Сарка, Красава, Царицыно Озеро. В поселке Сарка также будут построены новые сети для объединения зон теплоснабжения.

Все выполняемые работы по реконструкции тепловых сетей спланированы так, чтобы совпадать с графиком отключения котельных для проведения в них профилактических работ. Это сделано для того, чтобы минимизировать неудобства населения, связанные с отключением горячего водоснабжения в летний период.

В Карелии в летний период 2026 года компании «Петербургтеплоэнерго» предстоит подготовить к новому отопительному сезону 63 котельных, 1 центральный тепловой пункт и 240 км тепловых сетей.

Кроме того, будут проведены ремонтные работы на теплоисточниках — в котельных Подпорожского и Лужского района Ленинградской области, г. Сестрорецка, Петроградского и Курортного районов Санкт-Петербурга будет произведена замена котлов.  Также в планах – ремонт трубопроводов, замена насосов, расширительных баков и другие работы. Запланированы ремонты фасадов зданий. В рамках технического перевооружения по ряду котельных будет произведена замена газовых горелок импортного производства на комбинированные отечественные, а также, с целью повышения надежности, осуществлена модернизация технически устаревших систем автоматического управления на отечественные разработки.

Все эти мероприятия позволят «Петербургтеплоэнерго» качественно и в полном объеме подготовить теплоэнергетическую инфрастуктуру Санкт-Петербурга и Ленинградской области, чтобы бесперебойно обеспечивать своих потребителей в новом отопительном сезоне теплом и горячей водой.

Cправка:

ООО «Петербургтеплоэнерго» входит в группу компаний «Газпром теплоэнерго» и занимается поставкой тепла потребителям города Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Республики Карелии. Общая протяжённость тепловых сетей, находящихся на балансе ООО «Петербургтеплоэнерго», составляет 1899 км, включая сети по Санкт-Петербургу (1100 км), Ленинградской области (559 км) и Республике Карелии (240 км).

Компания эксплуатирует 380 котельных, обеспечивает теплом более 9000 зданий, реализуя комплексные программы модернизации систем теплоснабжения, что включает строительство новых или реконструкцию старых источников тепла, замену тепловых сетей, внедрение современных, энергоэффективных схем теплоснабжения.

Вечером 18 мая после захода солнца в западной части неба жители Земли смогут наблюдать сближение Венеры и тонкого серпа Луны. Естественный спутник расположится примерно в трех градусах правее яркой планеты. Расположение объектов на небе Вечером 18 мая тонкий лунный серп окажется рядом с Венерой. От новолуния прошло 2,1 дня, поэтому освещенность спутника составляет 7%. Когда Луна и Венера появляются на небе парой, они всегда привлекают к себе внимание астрономов, даже если находятся не очень близко друг к другу.Ученые пояснили, что сжатый кулак на вытянутой руке охватывает примерно 10 градусов неба. Вечером в понедельник Луна окажется примерно в 3 градусах правее Венеры. Это расстояние равно примерно трети кулака. Сравнение яркости Многие ошибочно полагают, что Венера ярче серпа Луны, поскольку она выглядит как маленькая четкая...
Средний размер социальной пенсии в России в апреле 2026 года превысил 16,5 тысячи рублей. За прошедшие 12 месяцев выплаты увеличились в среднем на тысячу рублей. Статистика Социального фонда Согласно опубликованным сведениям Социального фонда России, на 1 апреля 2026 года средний размер социальной пенсии составил 16,5 тысячи рублей. В аналогичный период 2025 года получателям начисляли в среднем 15,5 тысячи рублей. Таким образом, за прошедшие 12 месяцев величина выплат увеличилась в среднем на одну тысячу рублей.При анализе различных групп населения ведомство обнаружило разницу в суммах выплат в зависимости от трудовой активности граждан. Работающие россияне получают социальную пенсию в размере 12,3 тысячи рублей. Для неработающей категории граждан этот показатель выше и достигает 16,9 тысячи рублей. Статистические данные охватывают всех получателей данного вида пособий на...
