Капремонт исторических домов на Каменноостровском проспекте завершается летом

Глава Петроградского района Дмитрий Ваньчков сообщил, что подходит к завершению капитальный ремонт дворовых флигелей в составе дома Бенуа на Каменноостровском проспекте.

Речь идет о зданиях 26–28 литера В и 24 литера Б. Задача не только в сохранении исторической застройки, но и в возвращении ее к нормальной городской жизни, сообщил Ваньчков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фундаменты и несущие конструкции усилены, перекрытия и кровля восстановлены, полностью обновлены инженерные сети, запущено отопление, фасады приведены в порядок. Сейчас подрядчик завершает отделку, благоустройство двора, устройство пешеходных дорожек и озеленение.

После завершения ремонта в домах будет готово 68 современных квартир для городских очередников, которые смогут приобрести их на льготных условиях по программе «Доступное жилье». Исторический дом в самом сердце Петроградской стороны станет не музейным фасадом, а местом, где будут жить петербургские семьи.

Такие проекты становятся частью комплексного развития кварталов: ремонтируются здания и приводится в порядок окружающее пространство. Программа капитального ремонта и «Доступного жилья» позволяет совместить сохранение исторического фонда с решением жилищных вопросов петербуржцев. Завершить работы планируется в августе 2026 года.