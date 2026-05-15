В Петербурге приставы помогли коммунальщикам попасть в квартиру с горами мусора

Судебные приставы обеспечили доступ сотрудникам Жилкомсервиса в коммунальную квартиру на 6-й Советской улице. Вместо проверки перепланировки специалисты обнаружили завалы мусора, растения на потолке и кошек, прячущихся в хламе.

Должниками стали шестеро собственников четырехкомнатной коммунальной квартиры на 6-й Советской улице. Владельцы отказывались предоставлять сотрудникам ООО «Жилкомсервис № 3 Центрального района» доступ для проверки перепланировки. Суд вынес решение о необходимости обеспечить свободный доступ специалистам.

Судебный пристав выехала на адрес вместе с представителями взыскателя. Специалистам удалось попасть в две комнаты. В одной из них проживали мать с дочерью. Специалисты нашли признаки незаконной перепланировки, а именно несанкционированную мокрую зону с раковиной.

Другую комнату открыла 74-летняя пенсионерка. Помещение оказалось завалено мусором и вещами, передвигаться внутри было невозможно. Работники ЖКС не смогли найти окно, потому что его полностью перекрывала свалка, а с потолка свисали растения.

Приставы выяснили, что пенсионерка в этой комнате не живет. Вместо нее там обитают кошки, которые прятались в мусоре. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Санкт-Петербургу.

Специалисты составили акт о незаконной перепланировке в том помещении, куда им предоставили доступ. Остальным должникам из двух закрытых комнат оставили извещения с требованием явиться на прием в отдел судебных приставов. Теперь взыскатель намерен снова обратиться в суд, чтобы добиться приведения жилья в первоначальное состояние.