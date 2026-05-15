Пропавшая семья Усольцевых могла год скрываться в тайге Красноярского края

Спасатель и альпинист Денис Киселев в беседе с NEWS.ru назвал главное условие выживания в тайге. По его словам, продержаться в лесу целый год можно только при наличии проверенного укрытия или готового дома.

Киселев также высказал мнение о судьбе семьи Усольцевых, которые исчезли на территории тайги Красноярского края в 2025 году. По мнению спасателя, возможны два варианта. Первый вариант заключается в том, что они до сих пор скрываются и не хотят, чтобы их нашли. Другой вариант предполагает, что они уже погибли.

Эксперт назвал мифом историю о случайной пропаже. Он не верит в то, что Усольцевы просто ушли за грибами и с тех пор бесцельно бродят по лесу. Спасатель уверен, что люди либо намеренно скрылись, либо их уже нет в живых.

Спасатель добавил, что не видит смысла привлекать МЧС к новым поискам. У ведомства и так много работы с живыми людьми. По его мнению, семья могла воспользоваться этой загруженностью и намеренно исчезнуть.

Ранее сын Ирины Усольцевой Даниил Баталов опроверг версию о том, что пропавшая семья прячется от поисковиков в подвале собственного дома.