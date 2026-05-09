Комета 3I/ATLAS исчезла из поля зрения астрономов

Межзвездная комета 3I/ATLAS практически исчезла из поля зрения астрономов. Последние данные о ее положении поступили больше месяца назад.

Исчезновение кометы из поля зрения

Межзвездная комета 3I/ATLAS фактически исчезла из поля зрения астрономов. Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН в своем Телеграм-канале. По словам исследователей, комета еще сохраняет теоретические возможности быть обнаруженной в самые крупные научные инструменты, однако не наблюдается уже около месяца.

Согласно данным мирового каталога наблюдений комет COBS, последний раз объект фиксировали 13 апреля 2026 года. В первой половине апреля в базе зарегистрировано лишь шесть наблюдений. В марте было зафиксировано 40 случаев. После 13 апреля новых записей в каталоге не появлялось.

Расстояние и яркость

Ученые рассчитали текущее положение кометы. Она находится на расстоянии более миллиарда километров от Земли. Объект перемещается в пространстве между орбитами Юпитера и Сатурна. Яркость кометы упала примерно в 25 тысяч раз по сравнению с декабрем.

В декабре она максимально сближалась с нашей планетой. В июле комета окончательно исчезнет из поля зрения. Ее не смогут обнаружить ни земные, ни космические приборы.

Обнаружение изотопов

Международная команда исследователей представила результаты спектроскопических исследований межзвездной кометы 3I/ATLAS. Спектроскопия позволяет проводить химический анализ объектов на расстоянии. В излучении кометы обнаружили дейтерий — атом водорода с одним нейтроном. Главная аномалия заключалась в обнаружении трития. Это водород с двумя нейтронами в ядре.

Реакция термоядерного синтеза запускается сочетанием дейтерия и трития. Именно в тех пропорциях, которые обнаружены на 3I/ATLAS. В земных экспериментах по термоядерному синтезу дейтерий используется в смеси с тритием.

Эта комбинация воспламеняется при самой низкой возможной температуре. Слияние дейтерия и трития приводит к образованию ядра гелия-4 и высокоэнергетического нейтрона.

Гарвардский астроном Ави Леб ранее предполагал искусственное происхождение кометы 3I/ATLAS. Он обратил внимание на обнаруженную аномалию. Леб подчеркнул, что дейтерий служит основным топливом для термоядерного синтеза. Этот изотоп обладает высокой энергетической эффективностью. По словам ученого, дейтерий и тритий могут говорить о наличии компактного термоядерного реактора на борту межзвездной кометы.