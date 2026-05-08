В Сертолово открыли бронзовый монумент героям СВО

Рядом с КПП учебного центра Ленинградского военного округа в Сертолово открыли памятник героям СВО. Бронзовые фигуры двух бойцов запечатлены в момент триумфа после освобождения населенного пункта.

В Сертолово открыт памятник «Защитникам Отечества. Группировка «Север». Шестиметровые бронзовые фигуры двух бойцов скульптор изобразил в момент триумфа после освобождения населенного пункта с поднятым автоматом на фоне российского флага.

В церемонии участвовали губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, вице-губернатор Петербурга Игорь Потапенко, врио командующего войсками ЛенВО Рустам Миннекаев, ветераны, военнослужащие и юнармейцы, сообщает «Петербургский дневник».

Дрозденко подчеркнул, что этот монумент не является памятником скорби. Он символизирует мужество и служит наставлением для тех, кто осваивает военное дело. Потапенко отметил символизм мероприятия накануне Дня Победы. Он назвал бойцов наследниками героев, которые продолжают святое дело защиты Отечества.

Скульптор Дмитрий Клавсуц рассказал, что работал над образом вместе с участниками СВО, выезжал в зону боевых действий и консультировался с бойцами.