Монастырь получил квартиру умершей петербурженки по решению суда

Монастырь получил квартиру жительницы Санкт-Петербурга, завещанную ему еще в 2015 году. Суд восстановил пропущенный срок принятия наследства.

Калининский районный суд определил судьбу квартиры. Дело в том, что петербурженка завещала это жилье Воскресенскому Новодевичьему монастырю. Женщина умерла в 2015 году.

Иск подала обитель к администрации Калининского района. Монастырь требовал восстановить срок принятия наследства и признать его наследником, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

В декабре прошлого года нотариус открыл наследственное дело. Администрация подала заявление о выдаче свидетельства на выморочное имущество. Нотариус уведомил истца, что женщина завещала все свое имущество монастырю. Других наследников не было.

В январе 2026 года монастырь обратился к нотариусу, но получил отказ из-за пропущенного срока. Представители монастыря пояснили, что не знали о завещании и смерти женщины, так как она никак не была с ними связана.