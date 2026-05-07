Мойка78: Сбер вернул половину НДС за эквайринг 9,5 тыс. предпринимателям СЗФО

Михаил Яковлев
В первом квартале 2026 года банк перечислил 9,5 тысячам бизнесменов из Северо-Западного федерального округа своеобразный бонус за использование безналичной оплаты. Средства поступили в рамках инициативы по возмещению налога на добавленную стоимость по торговому эквайрингу, предназначенной для корпоративных клиентов.

Как уточнили в кредитной организации, это первые итоги реализации масштабной поддерживающей меры. Программа рассчитана на малый бизнес с годовым доходом до 20 млн рублей. Ее суть — частично снизить налоговую нагрузку на небольшие компании. Чаще всего за компенсацией обращались предприниматели Ленинградской области. Также в лидирующую тройку вошли Санкт-Петербург, Вологодская и Архангельская области.

В пресс-службе Сбера пояснили, что механизм работает на постоянной основе. Присоединиться к программе можно через веб-версию или приложение «СберБизнес».

Напомним, с 1 января 2026 года ставка НДС на эквайринг в России составляет 22%. Для микробизнеса, освобожденного от этого налога, повышение комиссий стало серьезной проблемой. Это касается владельцев ветклиник, салонов красоты, небольших интернет-магазинов и крафтовых кофеен. Сбер возвращает им 50% от уплаченной суммы НДС.

Ранее сообщалось, что ипотечные выдачи Сбера в СЗФО выросли в 2,5 раза в первом квартал 2026 года.

Больше 15 миллионов самозанятых россиян могут остаться без пенсии в будущем

Число самозанятых в России за 2025 год выросло на 25% и превысило 15 миллионов человек. Поскольку этот режим не предусматривает обязательных страховых взносов в пенсионный фонд, большинство из них рискуют остаться без страховой пенсии в будущем. Рост числа самозанятых По данным Федеральной налоговой службы, количество самозанятых в течение 2025 года увеличилось на 25 процентов и превысило 15 миллионов человек. В конце 2024 года их насчитывалось около 12 миллионов. К настоящему времени официально зарегистрировано свыше 15,4 миллиона самозанятых. Это почти в девять раз больше по сравнению с 2021 годом.Ключевым вызовом для самозанятых становится вопрос пенсионного обеспечения. Используя режим налога на профессиональный доход, граждане освобождаются от обязательной уплаты страховых взносов в пенсионный фонд. Это потенциально снижает будущий размер пенсии.Законодательство предусматривает возможность добровольного вступления...
Астрономы NASA нашли на межзвездном объекте 3I/ATLAS признаки работы реактора

Астрономы из Центра космических полетов имени Годдарда и Лаборатории реактивного движения NASA обнаружили в межзвездном объекте 3I/ATLAS дейтерий и тритий. Сочетание этих изотопов водорода в определенных пропорциях используется в термоядерных реакторах. Обнаружение изотопов Международная команда исследователей представила результаты спектроскопических исследований межзвездной кометы 3I/ATLAS. Спектроскопия позволяет проводить химический анализ объектов на расстоянии. В излучении кометы обнаружили дейтерий. Главная аномалия состояла в том, что ученые обнаружили водород с двумя нейтронами в ядре. Результаты наблюдений исследователей были опубликованы в журнале Nature Astronomy.Пропорции термоядерного топлива Реакция термоядерного синтеза запускается сочетанием дейтерия и трития. Именно в тех пропорциях, которые обнаружены на 3I/ATLAS. В земных экспериментах по термоядерному синтезу дейтерий используется в смеси с тритием. Эта комбинация воспламеняется при самой низкой возможной температуре. Слияние дейтерия и трития приводит...
Сетевое издание Газета.СПб Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73908 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 12 октября 2018 года.

Главный редактор Гроцкая Клавдия, info@gazeta.spb.ru, тел: +7 (812) 627-21-84. Учредитель АО "Открытые Медиа", info@gazeta.spb.ru

Адрес учредителя: 197374, Россия, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, дом 17, корпус 6, строение 1, помещение 67Н

Адрес и телефон редакции ООО "Рост": 197022, Россия, г.Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ, УЛ ЧАПЫГИНА, Д. 6 ЛИТЕРА П, ОФИС 316, +7(812) 627-21-84

