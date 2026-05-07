Мойка78: Сбер вернул половину НДС за эквайринг 9,5 тыс. предпринимателям СЗФО

В первом квартале 2026 года банк перечислил 9,5 тысячам бизнесменов из Северо-Западного федерального округа своеобразный бонус за использование безналичной оплаты. Средства поступили в рамках инициативы по возмещению налога на добавленную стоимость по торговому эквайрингу, предназначенной для корпоративных клиентов.

Как уточнили в кредитной организации, это первые итоги реализации масштабной поддерживающей меры. Программа рассчитана на малый бизнес с годовым доходом до 20 млн рублей. Ее суть — частично снизить налоговую нагрузку на небольшие компании. Чаще всего за компенсацией обращались предприниматели Ленинградской области. Также в лидирующую тройку вошли Санкт-Петербург, Вологодская и Архангельская области.

В пресс-службе Сбера пояснили, что механизм работает на постоянной основе. Присоединиться к программе можно через веб-версию или приложение «СберБизнес».

Напомним, с 1 января 2026 года ставка НДС на эквайринг в России составляет 22%. Для микробизнеса, освобожденного от этого налога, повышение комиссий стало серьезной проблемой. Это касается владельцев ветклиник, салонов красоты, небольших интернет-магазинов и крафтовых кофеен. Сбер возвращает им 50% от уплаченной суммы НДС.

