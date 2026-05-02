Жители Ленобласти могут получить больше 4 млн рублей при заключении контракта

В Ленинградской области при заключении контракта с Министерством обороны будущие контрактники могут получить выплаты до 4,5 миллиона рублей.

При заключении контракта с Министерством обороны жители Ленобласти могут получить выплаты до 4,5 миллиона рублей. В 2026 году с сопровождением при оформлении документов помогают волонтеры СПб ГКУ «Организатор перевозок».

Общая сумма выплат складывается из федеральной и региональной частей и составляет 3,9 миллиона рублей. При определенных условиях к ним добавляют еще 600 тысяч рублей. В итоге сумма достигает 4,5 миллиона рублей.

Волонтеры транспортного учреждения сопровождают граждан вне зависимости от региона их происхождения. Добровольцы помогают с документами и взаимодействием с военкоматами, при необходимости назначают персонального куратора.

Помимо этого, иногородним компенсируют проезд и жилье. После заключения контракта добровольцы сохраняют связь с городскими структурами по вопросам трудоустройства, социальной поддержки и организации службы.

Отметим, что поддержка бойцов не прекращается и после отправки в зону спецоперации. Волонтеры транспортного ведомства регулярно собирают и отправляют продукты, лекарства и снаряжение.