Полина Лурье рассказала о ремонте в бывшей квартире Ларисы Долиной

Предпринимательница Полина Лурье рассказала, что до сих пор делает ремонт в квартире, которую выиграла у Ларисы Долиной в Верховном суде. Женщина также заявила, что надеется на отсутствие новых судебных разбирательств.

Ремонт в бывшей квартире Ларисы Долиной

Полина Лурье рассказала aif.ru о ремонте квартиры, которой ранее владела Лариса Долина. Женщина сообщила, что до сих пор делает ремонт.

Она не стала вдаваться в детали о том, какие работы и в каком объеме еще предстоит сделать. Также Лурье подчеркнула, что надеется больше не участвовать в судебных разбирательствах.

Хронология судебных разбирательств

Скандал с жильем, принадлежавшим ранее Долиной, произошел летом 2024 года. Певица продала квартиру Лурье за 112 миллионов рублей, а затем заявила, что действовала под влиянием мошенников.

Злоумышленники под видом сотрудников правоохранительных органов убедили артистку продать пятикомнатную квартиру в элитном районе Москвы и перевести вырученные средства на безопасные счета. После перевода денег мошенникам певица поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

Суд признал сделку недействительной. Основанием стало заключение экспертизы, согласно которому певица в момент продажи не осознавала значение своих действий. Второй кассационный суд оставил в силе решение о возврате квартиры Долиной 27 ноября, отказав в удовлетворении жалобы Полины Лурье.

Однако спустя месяцы судебных разбирательств квартира осталась у Лурье. Верховный суд вынес соответствующее решение 16 декабря 2025 года. Долина должна была покинуть квартиру до 30 декабря.

Напомним, что 19 января к певице пришли судебные приставы. В тот же день Лурье получила ключи от жилья.

Приговор мошенникам

В конце ноября 2025 года Балашихинский городской суд вынес приговор четырем обвиняемым в мошенничестве с квартирой Ларисы Долиной. Ущерб певицы был оценен в 317,6 миллиона рублей. Подсудимые получили сроки от четырех до семи лет колонии и штрафы.

Госпитализация Долиной

Напомним, что Лариса Долина покинула стационар больницы имени Сергея Боткина в Москве 29 апреля. Первоначально певица была госпитализирована с жалобами на боль в спине.

Позднее в ходе обследования медики нашли у нее радикулопатию, ишиалгию, а также грыжу межпозвоночных дисков. Некоторые источники сообщали, что Долина не могла самостоятельно подняться с кровати в течение нескольких часов из-за сильных болей в позвоночнике.

Директор артистки Сергей Пудовкин в разговоре с ТАСС опровергал сведения об экстренной госпитализации. Он назвал подобные сообщения ложными.