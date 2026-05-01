Размер единовременной выплаты контрактам в Петербурге достиг 4,5 млн рублей

Сумма складывается из федеральных 400 тысяч рублей, региональных 3,5 миллиона и дополнительных 600 тысяч от предприятий транспортного блока Санкт-Петербурга. При заключении контракта доброволец также получает ежемесячное содержание от 210 тысяч рублей и льготы для себя и своих детей.

В 2026 году добровольцы при заключении контракта получают поддержку из нескольких источников. Федеральный пакет включает единовременную выплату в 400 тысяч рублей. Кроме того, контрактник обретает статус ветерана боевых действий, право на военную ипотеку, кредитные каникулы, служебное жилье и льготный стаж.

К этому из бюджета Петербурга добавляют 3,5 миллиона рублей региональной надбавки. Итоговая единовременная сумма при подписании контракта составляет 3,9 миллиона рублей.

С 2026 года на территории Северной столицы действует новая схема. Контракт заключается на срок от одного года до пяти лет по направлению от предприятий транспортного блока. При обращении в СПб ГКУ «Организатор перевозок» добровольцы получают дополнительную прибавку в 600 тысяч рублей.

Транспортная организация также помогает устроиться в ГУП «Петербургский метрополитен» или ГУП «Пассажиравтотранс». В таком случае максимальная единовременная выплата достигает 4,5 миллиона рублей.

Напомним, что «Организатор перевозок» сопровождает добровольца с момента прибытия на вокзал или в аэропорт и до прохождения военкомата. В зоне проведения спецоперации контрактник получает от 210 тысяч рублей. Детям военнослужащего предоставляют места в детских садах и школах без очереди.

Согласно данным «Контракт812.рф», связь с организацией не прекращается и после отправки бойца в зону боевых действий. Волонтеры предприятия помогают с переводом в тыловые подразделения. Также они собирают гуманитарную помощь и отправляют посылки с продуктами, медикаментами и снаряжением.