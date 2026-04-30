Авито: новые китайские авто и бренды выйдут на рынок РФ

Российский рынок в перспективе пополнят новые китайские автомобили, включая рамный внедорожник Hongqi Off-Road, гибридный минивэн Wey V9X, гибрид ROX Adamas Royal Edition, кроссовер Omoda C4, премиальный гибрид Exlantix EX7, а также бренды iCAUR и Lepas.

Как сообщает ТАСС речь идёт о моделях, представленных на Пекинском автосалоне. Ссылаясь на данные ТАСС, эксперты «Авито Авто» уточняют: в российском офисе Hongqi рассматривают запуск Off-Road (843 л.с., разгон до 100 км/ч за 4,5 с, запас хода до 1 350 км). Wey V9X появится у дилеров в конце 2026 года.

С июня 2026 года в Калининграде начнут выпускать ROX Adamas Royal Edition (последовательный гибрид, запас хода до 1 226 км). Бренд iCAUR выйдет на рынок во втором квартале 2026 года с кроссовером V27 (456 л.с., запас хода более 800 км, быстрая зарядка батареи с 30% до 80% за 17 минут). Также в Россию придёт Lepas (предположительно под маркой Tenet Plus): сначала бензиновые L4 и L6, затем гибридные L8 и L9.