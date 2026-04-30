Трамваи № 18 вернулись на Гаккелевскую улицу после завершения работ

С 1 мая в Санкт-Петербурге возобновили движение трамваев № 18 по Гаккелевской и Стародеревенской улицам. Ремонтные работы на путях были завершены.

Пресс-служба СПб ГУП «Горэлектротранс» сообщила о возобновлении трамвайного движения с 04:30 1 мая 2026 года. Ограничения будут сняты в связи с завершением ремонтных работ на трамвайных путях.

Состав будет следовать по Гаккелевской улице от улицы Оптиков до конечной станции метро «Старая Деревня», а также по Стародеревенской улице от улицы Ильюшина до улицы Оптиков.

Напомним, что маршрут № 18 пролегает от улицы Шаврова через проспект Авиаконструкторов, Стародеревенскую улицу и улицу Оптиков до Гаккелевской улицы.