На месте Мытного двора в Петербурге построят премиальный квартал

В Санкт-Петербурге на месте Мытного двора построят новый квартал премиум-класса. Проект предусматривает реставрацию памятника архитектуры и возведение новых малоэтажных корпусов. Работы планируют завершить в 2028 году.

Проектом предусмотрены как восстановление старинного ансамбля Мытного двора, так и возведение новых малоэтажных зданий. Их высота не превысит четырех этажей. Дома оборудуют закрытым благоустроенным двором и подземным паркингом. Первые этажи отреставрированного комплекса отведут под торговлю.

В новом квартале также появятся сервисные, детские и коммерческие помещения, биохакинг-центр в виде медицинского комплекса и несколько ресторанов, пишет «Петербургский дневник».

Генеральный директор компании-девелопера Юрий Грудин заявил, что проект возвращает к жизни знаковую городскую локацию. По его словам, принципиально важно сохранить историческую идентичность места и наполнить его современными смыслами, архитектурой и сервисами.

Представители КГИОП сообщили, что в 2025 году компания подготовила документацию на проведение работ по сохранению объекта, включая консервацию и противоаварийные меры. В феврале 2026 года Смольный утвердил отчетную документацию.