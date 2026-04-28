Ученые нашли связь между дерматитом и ухудшением памяти

Исследователи рекомендуют врачам проверять память у пациентов с дерматитом, которые жалуются на проблемы со сном. По словам ученых, время засыпания и продолжительность сна зависят от тяжести заболевания.

Джо Энн Лим из Университета Сайнс Малайзия в Келантане и ее коллеги оценили нарушения сна и дисфункцию памяти у 78 взрослых с дерматитом. По их словам, взрослые с тяжелой формой атопического дерматита подвержены риску нарушений сна и памяти.

Дело в том, что 77% участников исследования сообщили о плохом качестве сна, а у 64% наблюдались нарушения памяти. Ученые смогли выявить связь между временем засыпания и тяжестью заболевания. При легкой форме оно составляло 32 минуты, при умеренной — 49 минут, при тяжелой — 63 минуты.

Продолжительность сна уменьшалась пропорционально тяжести: 6,7 часа при легкой форме, 5,5 часа при умеренной и 4,5 часа при тяжелой.

Самые высокие общие баллы по пересмотренному опроснику повседневной памяти наблюдались при тяжелой форме заболевания: 35 баллов против 19 при умеренной и 7,9 при легкой, пишет Planet Today.

Также ученые выявили связь между высокими показателями Питтсбургского индекса качества сна и выраженными нарушениями памяти. Плохое качество сна независимо прогнозировало нарушения памяти, а также ухудшение извлечения информации и нарушение отслеживания внимания.