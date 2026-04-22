С начала 2026 года навигационные носители заменили на 315 остановках Петербурга

Пресс-служба СПб ГКУ «Организатор перевозок» в мессенджере «Макс» сообщила, что в первом квартале 2026 года специалисты учреждения установили 315 единиц информационного оборудования на остановках общественного транспорта Северной столицы.

Представители ведомства добавили, что информационные носители являются важным элементом городской навигации. Информация на них помогает пассажирам ориентироваться в маршрутах и отслеживать движение транспорта.

Директор учреждения Виталий Войнов отметил, что организация последовательно работает над тем, чтобы городской транспорт становился понятнее и удобнее для каждого пассажира. По его словам, обновление и установка информационного оборудования являются частью системной работы по улучшению качества обслуживания и доступности городской среды. Специалисты регулярно проводят плановые объезды остановок, выявляют случаи порчи оборудования и реагируют на жалобы и обращения граждан.

В «Организаторе перевозок» также отметили, что учреждение активно развивает электронные сервисы информирования. Так, в 2022 году был запущен Портал общественного транспорта Санкт-Петербурга.