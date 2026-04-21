За первый квартал загруженность стоянки у Московского вокзала достигла 480%

В первом квартале 2026 года самой востребованной городской парковкой Петербурга стала стоянка у Московского вокзала с оборачиваемостью 480%. Среди перехватывающих стоянок лидирует «Парнас» с показателем 151%.

Представители Комитета по транспорту Петербурга подвели итоги работы городских и перехватывающих автостоянок за первый квартал 2026 года. Самой востребованной городской стоянкой стала парковка у Московского вокзала. По данным транспортного ведомства, ее оборачиваемость составила 480 процентов. При вместимости 44 платных машино-мест здесь ежедневно парковалось в среднем 211 автомобилей.

В пресс-службе Комтранса Петербурга сообщили, что второе место заняла парковка на Казанской площади с оборачиваемостью 249%. При 41 платном месте в сутки здесь останавливалось в среднем 102 машины. Тройку лидеров замкнула стоянка на площади Островского у Александринского театра. Ее оборачиваемость достигла 184%. При 51 месте ежедневно парковалось 94 автомобиля.

Среди перехватывающих автостоянок наибольшей популярностью пользовалась парковка у станции метро «Парнас». Ее оборачиваемость составила 151%. В среднем 73 автомобиля в сутки при 48 платных местах. Второе место в этом сегменте заняла стоянка на Тепловозной улице у метро «Рыбацкое». Ее оборачиваемость достигла 134 процентов. Здесь 92 машины при 69 местах. Третье место досталось парковке на Гражданском проспекте у одноименной станции метро. Оборачиваемость составила 105%, то есть 40 автомобилей при 38 местах.

В Комитете отметили, что с началом туристического сезона вырос спрос на стоянки вблизи парковых комплексов и культурных кластеров. За выходные автостоянками в Кронштадте возле «Острова фортов» воспользовались 758 автомобилистов. Всего в городе работают 13 городских автостоянок на 1,9 тысячи машино-мест и 18 перехватывающих парковок на 1,7 тысячи мест.