Петербуржцев предупредили о штормовом ветре в среду

Жителей Санкт-Петербурга предупредили о штормовом ветре 22 апреля. В МЧС советуют убрать вещи с балконов, закрыть окна и парковать машины вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу распространила предупреждение об усилении ветра 22 апреля. По данным спасателей, на территории Северной столицы ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду.

Во время непогоды спасатели рекомендуют убрать хозяйственные вещи со дворов и балконов, закрыть окна. Специалисты отметили, что автомобили лучше поставить в гараж или парковаться вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.