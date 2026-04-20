В Петербурге приняли резолюцию о воспитании и поддержке семьи

Участники форума «Россия 890» в Санкт-Петербурге приняли резолюцию о переходе от экономико-центричной модели к цивилизационной с приоритетом культуры, этики и человеческого потенциала.

В минувшие выходные на территории Северной столицы завершился форум «Россия 890. Традиции будущего». Мероприятие объединило представителей науки, образования, власти, бизнеса, НКО, родителей и молодежи. Итогом проведенной встречи стала резолюция, в которой участники перешли к целостной системе развития на основе традиционных духовно-нравственных ценностей.

По итогам форума эксперты отметили кризис ценностной идентичности. К его проявлениям отнесли замену традиций потребительством, агрессивное общение, нормализацию нецензурной речи и разрыв между поколениями. В сфере образования специалисты обнаружили перекос в сторону знаний в ущерб воспитанию, нехватку инструментов у учителей и отрыв программ от цифровой реальности.

Социальные проблемы связали с ослаблением семьи, а именно с низкой вовлеченностью родителей, отсутствием подготовки к родительству, конфликтами и падением авторитета взрослых.

Авторы резолюции предлагают перейти от экономико-центричной модели к цивилизационной. Приоритетом должны стать культура, этика, человеческий потенциал и ценностное управление. В пространственном развитии предлагается создавать населенные пункты нового типа и макрорегионы, а также отказаться от деструктивной внутренней конкуренции. Образование признали главным инструментом сохранения нравственных основ.

Также эксперты планируют внедрить непрерывное обучение родителей, программы подготовки к родительству и меры поддержки многодетных семей. В области культуры и этики эксперты предлагают ограничить нецензурную лексику, создать зоны чистой речи и ввести образовательные программы по культуре речи. Отдельный пункт резолюции касается образовательно-оздоровительных центров, работающих по принципу «Дух – Душа – Тело».

Участники форума подчеркнули, что поддержка участников СВО и их семей является ключевым элементом национального единства. По их словам, будущее России формируется через осознанное действие, ответственность и единство общества на основе традиционных духовно-нравственных ценностей.