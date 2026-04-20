Летний режим работы музея-заповедника «Царское Село» продлится до октября

Государственный музей-заповедник «Царское Село» с 20 апреля перешел на летний режим работы, который продлится до 18 октября.

С 20 апреля музей-заповедник «Царское Село» перешел на летний график работы. Такой режим будет действовать до 18 октября. Стоимость билетов в Екатерининский парк и Екатерининский дворец, а также на другие объекты музея не повысилась. Вход в Александровский и Баболовский парки остается свободным круглый год.

Екатерининский парк, который входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, становится платным только в высокий сезон. Однако больше десяти категорий граждан имеют право на бесплатный вход. Также бесплатно работают несколько исторических павильонов, например «Концертный зал», «Башня-руина» и «Грот».

Напомним, что в 2025 году музей-заповедник принял свыше 3,7 миллиона посетителей. В его состав входят три парка и больше 100 архитектурных сооружений.