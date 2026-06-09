Движение между рядами автомобилей остается серой зоной

В России предложили разрешить движение между рядами только в условиях заторов при скорости потока меньше 40 километров в час. По мнению экспертов, полностью лишать мотоциклистов возможности использовать компактность своего транспорта было бы неправильно.

Эксперт рабочей группы при правительстве России по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов отметил, что мотоциклисты стали основной головной болью для Госавтоинспекции. По его словам, байкеры плохо знают правила дорожного движения.

По словам специалиста, одной из самых обсуждаемых тем остается движение мотоциклов между рядами автомобилей. Эта практика широко распространена, но ее правовой статус вызывает споры. В беседе с 360.ru Попов отметил, что действующая редакция ПДД не допускает одновременное движение автомобиля и мотоцикла в одной полосе.

При этом эксперт убежден, что лишать мотоциклистов возможности использовать компактность своего транспорта неправильно. Оптимальным вариантом могло бы стать разрешение движения между рядами только в условиях заторов при скорости потока меньше 40 километров в час.

Также обсуждается обновление экзаменационных билетов. Теоретический экзамен для получения категории «А» может быть отделен от категории «В», подчеркнул эксперт.

Попов считает, что вопрос движения в междурядье рано или поздно придется урегулировать на законодательном уровне. После появления четких правил может быть введена административная ответственность за их нарушение.