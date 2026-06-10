Петербуржцам назвали разницу между ракетной опасностью и угрозой атаки БПЛА

Жителям Петербурга рассказали о разнице между режимами оповещения о ракетной опасности и угрозой атаки БПЛА. В первом случае сирены не включают, во втором они звучат на полную мощность.

При объявлении ракетной или беспилотной опасности сирены в городе не включают и сообщения на телефоны не рассылают. При угрозе атаки в городе сирены звучат на полную мощность, а на мобильные устройства приходят предупреждения. Во время оповещения эксперты советуют сохранять спокойствие и следить за официальными каналами правительства региона, губернатора и Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС.

Специалисты советуют отключить газ, воду, электричество и отопительные приборы. Также необходимо взять документы, лекарства, вещи первой необходимости, небольшой запас воды и продуктов на несколько часов. После этого эксперты рекомендуют спрятаться в помещении без окон. Для убежища подойдут коридор, ванная комната, туалет или кладовка, пишет «ФедералПресс».

Также петербуржцам напомнили, что для защиты жителей в Северной столице подготовлены специальные укрытия. К ним относятся подвалы в жилых домах и офисах, подземные парковки и переходы, а также гаражи. Самыми вместительными эксперты назвали большие подвалы в торговых центрах.