Платформа Roblox может снова вернуться в Россию

Представители Минцифры совместно с Роскомнадзором обратились в правоохранительные органы с просьбой поддержать снятие ограничений на доступ к игровой платформе Roblox в России.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и Роскомнадзор обратились с просьбой поддержать разблокировку игровой платформы Roblox на территории России.

В настоящее время компания предоставила гарантии ответственного поведения на российском рынке. Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры.

В начале декабря Роскомнадзор заблокировал Roblox. Причиной стали массовые факты распространения запрещенных материалов. Речь идет об оправдании экстремизма и терроризма, призывах к насильственным действиям и другой противоправной информации.

Напомним, что Roblox представляет собой глобальную онлайн-платформу и систему для создания игр. По состоянию на первую половину 2026 года количество ежедневных активных пользователей Roblox составляет 132 миллиона человек по всему миру.