Как Лариса Долина стала жертвой продуманной аферы с квартирой в Хамовниках

Мошенники убедили народную артистку России Ларису Долину продать собственную элитную квартиру в Хамовниках почти за полцены В итоге певица лишилась недвижимости стоимостью около 195 миллионов рублей и личных сбережений.

Классическая схема обмана

Весной 2024 года мошенники из выбрали Ларису Долину в качестве цели для хищения средств. Злоумышленники представились сотрудниками правоохранительных органов и сообщили певице о якобы незаконных махинациях с ее недвижимостью. В рамках классической схемы они убедили артистку в необходимости спасать имущество через продажу. Позже Долина подписала документы о продаже своих апартаментов в жилом комплексе «Ксеньинский» в Хамовниках.

Объект был продан за 112 миллионов рублей, тогда как его рыночная цена оценивалась примерно в 195 миллионов. Полученные от продажи средства певица перевела на «безопасный счет», добавив к ним личные сбережения. В итоге общий ущерб превысил 180 миллионов рублей.

Осознание произошедшего пришло в начале августа, когда к элитному дому прибыли пять человек и заявили охране о своих правах на жилье. Долина в тот момент находилась на сцене Театра на Таганке.

Фигуранты дела и их роли в преступной цепочке

Важным звеном в афере оказалась 53-летняя Анжела Цырульникова из Кирова, которая работала тренером по пилатесу. Она должна была забрать наличные у Долиной и передать деньги организаторам. После задержания Цырульникова заявила, что сама стала жертвой обмана. По ее словам, встречу с певицей ей преподнесли как подарок на день рождения. Однако источники утверждают, что ранее женщина уже участвовала в подобных схемах и забирала крупные суммы у пенсионеров.

Супруг Цырульниковой назвал ее хорошим человеком и полностью отрицал ее связь с мошенниками. Главной загадкой дела стала 34-летняя москвичка Полина Лурье, которая официально приобрела квартиру Долиной.

Лурье выросла в многодетной семье в районе Перово. Вместе с бывшим мужем женщина работала в крупной инженерно-консалтинговой компании. Формально сделка была проведена безупречно через агентство, однако данный дисконт от рыночной цены вызвал вопросы относительно ее чистоты.

Решение суда

Хамовнический суд Москвы 28 марта принял решение в пользу Ларисы Долиной, вернув ей право собственности на жилье. В удовлетворении встречных требований Полины Лурье о выселении певицы было отказано.

Суд оказался перед сложной дилеммой. Долина действовала под психологическим давлением и продала квартиру значительно дешевле рыночной стоимости. Однако Лурье оформила сделку по всем правилам и формально считалась добросовестным приобретателем. В связи с этим адвокат Полины Лурье уже заявила о намерении подать апелляционную жалобу.

Несмотря на возврат квартиры, финансовые потери могут ударить по бюджету певицы. Если решение суда останется в силе, Долиной придется выплатить Полине Лурье все 112 миллионов рублей.