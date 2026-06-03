За 25 лет цена участия в ПМЭФ выросла в 56 раз

За четверть века стоимость участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) выросла в 56 раз в рублях и в 23 раза в долларах. В 2026 году финальная цена пакета «Участник» достигла отметки в 1,6 миллиона рублей.

Динамика цен

За 25 лет стоимость участия в ПМЭФ выросла в 56 раз в рублевом эквиваленте и в 23 раза в долларах. Сумма увеличилась с тысячи долларов или около 29 тысяч рублей в 2001 году до 1,632 миллиона рублей в 2026 году. Накопленная инфляция с 2012 года составила порядка 110–120%, в то время как цена билета на ПМЭФ за этот период выросла в 23 раза.

Стоимость полноценного участия во всех мероприятиях ПМЭФ-2026 зависит от времени покупки билета. Стартовая цена в конце декабря 2025 года составляла 850 тысяч рублей. До 16 марта 2026 года пакет «Участник» стоил 1,09 миллиона рублей.

С 17 марта по 18 мая цена держалась на отметке 1,4 миллиона рублей. С 19 мая 2026 года стоимость достигла исторического максимума в 1,6 миллиона рублей.

В 2025 году финальная цена составила 1,48 миллиона рублей, а цены на старте находились на уровне 1,3 миллиона. В 2024 году участие обходилось в 1,35 миллиона рублей. В 2021 году билет стоил 840 тысяч рублей, а в 2019 году цена была 350 тысяч рублей. Это значение в пять раз ниже текущей стоимости. В 2012 году билет можно было купить за 70 тысяч рублей.

Льготы для малого бизнеса

Заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова сообщила, что для субъектов малого и среднего предпринимательства предусмотрен льготный тариф в размере 66 тысяч рублей. Данная сумма дает право на ограниченное участие в первый день форума.

В этот день пройдут День международной кооперации МСП и Российский форум малого и среднего предпринимательства. Льготная стоимость для индивидуальных предпринимателей и самозанятых по квоте составит 25 тысяч рублей.

Для желающих посетить форум в ограниченном формате предусмотрен отдельный пакет. Он дает доступ к мероприятиям первого дня, включая Российский фармацевтический форум «Лекарственная безопасность».

Дополнительные расходы

Помимо стоимости аккредитации, участники сталкиваются с дополнительными расходами. Аккредитация личного автомобиля с парковкой на площадке в 2026 году обойдется в 351 тысячу рублей. Аренда люксового автомобиля на время форума стоит минимум 1,8 миллиона рублей за три дня.

Особенности доступа к программе

ПМЭФ в 2026 году пройдет в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня. Пакет «Участник» предоставляет доступ ко всем сессиям деловой и культурной программы форума, а также зонам делового общения.

Однако данный пакет не включает посещение пленарного заседания с участием президента России. Туда допускаются только по специальным приглашениям.

Программа форума

Петербург организует 20 дискуссионных сессий в рамках форума. Мероприятия посвятят реализации стратегических задач до 2035 года. Содержание деловой зоны будет сосредоточено на ключевых промышленных и инновационных проектах.