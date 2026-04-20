Спасатели возобновили поиски семьи Усольцевых в Красноярском крае

В Красноярском крае возобновили поиски семьи Усольцевых, которая не вернулась из похода к Кутурчинскому Белогорью. За три дня спасатели обследовали 120 километров горно-таежной местности, но обнаружить следы не удалось.

Спасатели вернулись к поискам семьи Усольцевых, пропавшей без вести в лесах Красноярского края. За три дня поисковики преодолели свыше 120 километров по горам, тайге, лесным и автомобильным трассам. Однако новых данных поиски не принесли, пишет 360.ru.

Доброволец пресс-службы отряда «ЛизаАлерт» в регионе Серафима Чооду, выезд не является возобновлением активной фазы поисков, а необходим для определения дальнейшего формата работ.

Поиски возобновили по запросу следственных органов. Представители СК отметили, что перед этим запустили беспилотники для проверки эффективности обследования местности.

Напомним, что Семья Усольцевых отправилась к Кутурчинскому Белогорью, тогда как остальные члены группы вместе с проводником отказались от дальнейшего пути. Усольцевы продолжили маршрут в одиночку и планировали вернуться через несколько часов, однако на базу не вышли.

В широкомасштабных поисках семьи участвовали свыше 1,5 тысячи человек, а также дроны с тепловизорами, но обнаружить следы спасателям не удалось. Активную фазу поисков свернули в октябре 2025 года.