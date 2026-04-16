Песков отреагировал на обращение Виктории Бони

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал обращение блогера Виктории Бони. Ранее певица раскритиковала реакцию властей на наводнение в Дагестане, блокировку Интернета и другие вопросы.

Песков отметил, что ролик стал популярным и набрал много просмотров. В обращении затрагиваются громкие темы, по которым ведется большая работа. Представитель Кремля заверил, что эти вопросы не остались без внимания.

Напомним, что Виктория Боня опубликовала обращение «от лица народа» к Владимиру Путину 14 апреля. В своем ролике она раскритиковала реакцию властей на наводнение в Дагестане, загрязнение пляжей в Анапе, блокировку Интернета в России.

Кроме того, певица обратила внимание на проект постановления о добыче краснокнижных животных, а также на изъятие скота в Новосибирской области. Блогер заявила, что президенту не докладывают полную информацию по этим проблемам.