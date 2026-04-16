Научно-технический совет Комтранса Петербурга объединил 80 специалистов

На территории Санкт-Петербурга состоялось первое заседание нового Научно-технического совета Комитета по транспорту. Главной темой мероприятия стало развитие беспилотного трамвайного движения в городе.

В Северной столице 16 апреля прошло первое заседание Научно-технического совета Комитета по транспорту, созданного в марте 2026 года. Совет объединил свыше 80 ученых, инженеров и представителей органов власти.

В работе принял участие 41 специалист с ученой степенью, в том числе 12 докторов наук. Главной темой заседания стало развитие беспилотного трамвайного движения в городе. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту Петербурга.

На данный момент специалисты оснастили системами активной безопасности и помощи водителю 350 трамвайных вагонов. Это подготовительный этап к полноценному беспилотному движению. До настоящего момента тестирование новых технологий проводилось на закрытом полигоне на одной из производственных площадок «Горэлектротранса». На заседании совета стороны рассмотрели вопрос о возможности тестирования трамваев в условиях города.

Председатель Комитета по транспорту Денис Минкин отметил, что необходимо принять взвешенное решение, опираясь на мнение ученых и практиков.

С докладами о готовности технологий, инфраструктуры и опыте других городов выступили представители СПб ГУП «Горэлектротранс», ГУП «Петербургский метрополитен», НИИАС и ведущих технологических компаний.