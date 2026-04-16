Лариса Долина раскрыла детали семейной жизни своей дочери Ангелины

Народная артистка России Лариса Долина поделилась деталями семейной жизни своей дочери Ангелины. Также певица объяснила, почему не давала советов при выборе мужа.

Отношения с затем

Лариса Долина в беседе с Metrо рассказала, что не вмешивалась в выбор дочери, когда девушка выходила замуж. По словам певицы, Лина сама выбрала этого человека, полюбила его и захотела от него родить ребенка. Долина подчеркнула, что зятю не нужно было специально делать что-то, чтобы понравиться ей. Она просто должна была его полюбить, и у них с самого начала сложились чудесные отношения. Отвечая на вопрос о влиянии на выбор дочери с высоты личного опыта, артистка отметила, что это был полностью выбор дочери.

Нейросети, винил и театр

Долина призналась, что ее сердце и голова пока не принимают нейросети и цифровые технологии, потому что хочется сохранить что-то человеческое и настоящее. При этом певица отметила цикличность моды и привела в пример виниловые пластинки, которые снова стали популярны.

Артистка выпустила виниловый диск со своими новыми песнями и собрала приличную коллекцию пластинок, включая старые записи The Beatles, Эллы Фицджеральд и свою собственную раритетную пластинку, выпущенную фирмой «Мелодия» около 40 лет назад.

Также в беседе Долина сравнила пение в сольном концерте с ощущением счастья, а игру в драматическом спектакле с полетом в космос. Она также отметила, что театр с некоторых пор имеет для нее большое значение.

Стиль в одежде

Долина призналась, что любит все красивое и оригинальное в одежде. Однако она отметила, что долгое время не могла покупать дорогие брендовые вещи из-за отсутствия денег. Сейчас певица не покупает слишком дорогие вещи не потому, что они дорогие, а потому что знает, что украшение или платье скоро выйдет из моды, и не видит в этом смысла.

Райдер Ларисы Долиной оказался простым. По словам певицы, с годами список необходимого не меняется. В нем нет фруктов, потому что их ей нельзя. В гримерке всегда ставят капсульную кофемашину, она предпочитает простой эспрессо без сахара и молока.

Свобода после трех браков

Напомним, что в этом году певица отмечает 55-летие творческой деятельности. Единственная дочь Долиной появилась в браке с джазовым музыкантом и дирижером оркестра «Современник» Анатолием Миончинским. Певица ушла от него из-за алкогольной зависимости.

Вторым мужем стал бас-гитарист Виктор Митязов, а третьим — еще один бас-гитарист Илья Спицын. Они прожили вместе около 20 лет и расстались в 2018 году.