Военным пенсионерам назвали размер будущей индексацией выплат

Военные пенсии в России будут проиндексированы с 1 октября 2026 года. В бюджете на текущий год заложен уровень индексации 4%, однако окончательная цифра может быть скорректирована в сентябре.

Сроки и размер индексации военных пенсий

Глава Комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с ТАСС пояснил, что с 1 октября проиндексируют пенсии не только военных пенсионеров Министерства обороны, но и всех силовых ведомств.

В отличие от страховых и социальных пенсий, которые уже повысили в 2026 году, военные выплаты индексируют по своим правилам. Их рост зависит от изменения денежного довольствия военнослужащих.

В бюджете на 2026 год заложен размер индексации 4%. Однако депутат напомнил, что в 2025 году правительство перед индексацией военных пенсий увеличило эту цифру. По его словам, пока индекс заложен в 4%, и все военные пенсионеры начнут получать проиндексированную пенсию с 1 октября.

Как рассчитывается военная пенсия

Базой для начисления военных пенсий является зарплата военнослужащих, включающая оклад по воинской должности, оклад по воинскому званию и различные надбавки.

Пенсия рассчитывается не от полной суммы довольствия, а от его части в зависимости от выслуги лет. При минимальной выслуге в 20 лет берется 50% довольствия. За каждый последующий год добавляется еще по 3%, но общая сумма не может превышать 85%.

Кроме того, к итоговой сумме применяется понижающий коэффициент, который в 2026 году составляет 93,59%. Таким образом, фактический размер военной пенсии зависит от уровня денежного довольствия, выслуги лет и действующего понижающего коэффициента.

Другие пенсионные изменения в 2026 году

Ранее в 2026 году на 7,6% были проиндексированы страховые пенсии по старости. С 1 апреля на 6,8% увеличили социальные пенсии. Их получают те, кто не работал или не набрал нужный стаж. Социальные пенсии выросли в среднем на тысячу рублей. Их получают инвалиды с детства, дети-инвалиды, люди, потерявшие кормильца, а также те, кто не смог заработать страховую пенсию. Размер выплат составляет от 16,5 до 25 тысяч рублей.

Майские прибавки

Массовой индексации пенсий в мае 2026 года не предусмотрено, но отдельные категории россиян получат перерасчет выплат. Ранее стало известно, что ветераны Великой Отечественной получат около десяти тысяч рублей ко Дню Победы.

Выплаты положены участникам боевых операций в тылу врага, а также ветеранам, ставшим инвалидами из-за ранений или болезней на фронте. Деньги перечислят в апреле или мае беззаявительно на основании данных Социального фонда.