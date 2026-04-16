Прокуратура выясняет причины задержки электричек Калище – Петербург

Днем 16 апреля сотрудники транспортной прокуратуры устанавливает обстоятельства задержки движения пригородных поездов. По предварительным данным, причина могла быть в неисправности железнодорожной инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

В настоящее время движение поездов восстановлено. Надзорное ведомство проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, а также соблюдения прав пассажиров.