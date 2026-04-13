В школах могут вновь ввести трудовое воспитание без согласования с родителями

Член Общественной палаты России Ольга Павлова предложила вернуть в российские школы общественно полезный труд без обязательного согласования с родителями. Она предлагает привлекать учащихся к дежурству по классу, уборке кабинетов после уроков, уходу за растениями и благоустройству школьной территории, сообщает «Петербургский дневник».

Павлова отметила, что такой подход соответствует педагогическим технологиям, проверенным временем. По ее словам, это формирует у детей характер и ответственность, способствует созданию коллектива с общими целями и готовит школьников к жизни, обучая ценности труда.

Член Общественной палаты подчеркнула, что труд не должен быть принудительной повинностью. Она назвала его естественной и осмысленной частью школьной жизни, пронизанной заботой об общем деле и чувством коллективизма.