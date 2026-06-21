Жителям Петербурга рассказали о способах защититься от клещей

Медики советуют прививаться от энцефалита и оформлять страховку перед поездками на природу. После прогулки специалисты рекомендуют осматривать тело и вещи на наличие клещей.

Чем опасны клещи

В средней полосе России сезон клещей стартует в апреле, а в южных регионах первые особи появляются уже в марте. Членистоногие просыпаются при температуре пять градусов тепла. Наибольшая опасность от них может исходить при показателях 18–20 градусов.

По данным экспертов, насекомые служат переносчиками серьезных заболеваний. Среди них энцефалит, ку-лихорадка и туляремия. На портале Объясняем.рф. специалисты рекомендуют отправлять снятого клеща в лабораторию для анализа на возможные инфекции.

Как клещи нападают

Медики отмечают, что клещи подстерегают свою жертву в траве или кустарнике. После попадания на тело человека они начинают поиск открытых участков кожи.

Их привлекают зоны с близким расположением крупных кровеносных сосудов. К таким местам относятся шея, голова, подмышечные впадины, ягодицы и икроножные мышцы. В момент укуса клещ впрыскивает обезболивающий секрет. Именно поэтому человек не чувствует самого прокола.

Эксперты отмечают, что самец отпадает сразу после насыщения кровью. Самка способна оставаться на коже несколько суток. За это время она увеличивается в размерах и откладывает яйца.

Укус клеща

Специалисты описывают основные признаки укуса. По их словам, место поражения краснеет, а на коже появляется овальное или круглое пятно. На нем постепенно проступает ярко-красная кайма. Через несколько часов у пострадавшего могут возникнуть озноб и сонливость.

Медики также отмечают упадок сил, светобоязнь и болевые ощущения в суставах. Возможно повышение температуры тела. В некоторых случаях врачи фиксируют зуд, снижение артериального давления, учащенное сердцебиение и увеличение лимфатических узлов.

Как правильно удалить клеща

Эксперты рекомендуют удалять клеща пинцетом или пальцами, предварительно обернутыми чистой марлей. Захват следует производить максимально близко к головке паразита. Необходимо приподнять клеща и прокрутить его в одну сторону несколько раз. Затем следует аккуратно потянуть его вверх. Если после извлечения в ранке остается черная точка, то это хоботок. Его удаляют продезинфицированной иголкой, добавили врачи.

Специалисты советуют обработать место укуса йодом или спиртом. Врачи подчеркнули, что чем дольше паразит находится в ране, тем выше вероятность заражения инфекцией.