В начале 2026 года промышленность Петербурга выросла до 107 процентов

Индекс промышленного производства в Санкт-Петербурге в начале 2026 года достиг 107,1%. Наиболее востребованными мерами поддержки бизнеса стали займы Фонда развития промышленности и субсидии на модернизацию.

Вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков выступил на общем собрании членов Союза промышленников и предпринимателей Петербурга. Он сообщил, что город продолжает реализацию программы «10 приоритетов», развивая меры поддержки промышленности с учетом обратной связи от бизнеса. Самыми востребованными оказались займы городского Фонда развития промышленности и субсидии на модернизацию.

Промышленность Петербурга смогла показать рост на фоне санкций. Индекс производства в 2025 году составил 105,4%, а в начале 2026 года достиг 107,1%, подчеркнул Поляков в «Макс».

Вице-губернатор отметил, что совместная работа продолжится, и выразил уверенность, что 2026 год станет этапом качественного роста за счет внедрения роботизации, инноваций и развития новых производств.