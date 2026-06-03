Мойка78: Сбер и МАВИС договорились о партнерстве в строительстве

На Петербургском международном экономическом форуме Сбер и инвестиционно-строительная группа «МАВИС» подписали соглашение о намерениях развивать совместную работу в области возведения и продажи жилой и коммерческой недвижимости. Документ скрепили подписями председатель Северо-Западного банка Сбера Дмитрий Суховерхов и гендиректор ИСГ «МАВИС» Николай Коробов.

Сотрудничество будет идти с привлечением дочерних компаний группы. Первым проектом станет строительство и реализация объектов от застройщика ООО «Русская Голландия». Вторым — возведение многоквартирного жилого комплекса «Символист» силами компании «НОВАГРАД».

Отдельное направление — технологическое обновление. В рамках партнёрства планируется внедрить современные цифровые технологии, автоматизированные системы и решения на основе искусственного интеллекта. Это поможет улучшить управление проектами, сделать операции более прозрачными и заметно ускорить бизнес-процессы.

Дмитрий Суховерхов отметил, что за два года Сбер и «МАВИС» уже успешно реализовали два крупных объекта — школу в Мурино и жилой комплекс «Фотограф». Новое соглашение, по его словам, — логичный шаг в развитии плодотворного партнёрства. Цель — создание «умной» городской среды с современной инфраструктурой. Опыт Сбера в сфере ИИ и автоматизации позволит применить передовые технологии в строительстве и управлении недвижимостью, что сделает процессы быстрее и прозрачнее, а жизнь людей — комфортнее.

Николай Коробов подчеркнул, что их связывают долгосрочные и доверительные отношения со Сбером. Совместно уже реализовано несколько масштабных проектов, включая ЖК «Фотограф» в Мурино, у которого была сложная история (строительство остановил предыдущий застройщик в 2014 году). Благодаря общим усилиям удалось не только создать качественный современный жилой комплекс с новой концепцией, но и помочь тысячам семей получить долгожданные квартиры. Сотрудничество со Сбером даёт возможность участвовать в решении важных для региона задач, направленных на повышение качества жизни людей.

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