В Госдуме предложили ввести выплату многодетным семьям на школьный выпускной

Выплата на выпускной

Парламентарии предложили ввести единовременную социальную выплату для двух категорий семей. Речь идет о многодетных и малообеспеченных семьях. Деньги будут выдавать на школьный выпускной, сообщает РИА Новости.

Депутаты предлагают закрепить выплату на федеральном уровне. Средства полагаются семьям после окончания ребенком 9 или 11 класса. То есть после получения основного общего или среднего общего образования.

На что можно будет потратить выплату

В Государственной думе уточнили цель новой выплаты. Деньги предназначены для покрытия расходов на выпускной и окончание школы.

По словам депутатов, ребенок не должен пропускать это событие из-за нехватки средств у родителей. Они отметили, что новая выплата не заменит уже существующие региональные меры поддержки к началу учебного года. Она дополнит их и закроет отдельную жизненную ситуацию, а именно завершение ребенком школьного обучения.

Ожидаемые результаты

По мнению авторов инициативы, реализация предложения позволит снизить финансовую нагрузку на многодетные и малоимущие семьи. Также это поддержит детей в важный момент окончания школы и уменьшит риск отказа ребенка от участия в выпускном по материальным причинам. Кроме того, социальная поддержка станет привязанной к реальным жизненным ситуациям семей.

Другие изменения для многодетных в 2026 году

С 22 мая 2026 года в России выросло число многодетных семей, имеющих право на единое пособие. Согласно новым правилам, выплата продлевается на год в случае, если при переоформлении пособия средний доход на члена семьи превышает региональный прожиточный минимум не более чем на 10%.

Первый зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин пояснил, что размер пособия для таких семей составит 50 процентов от прожиточного минимума ребенка, установленного в регионе. По его словам, данная мера затронет свыше 231 тысячи детей.

Изменения в закон приняли во исполнение поручения президента России Владимира Путина по итогам прямой линии. Глава государства потребовал исправить ситуацию, когда семья с тремя детьми полностью теряла право на выплату из-за превышения среднедушевого дохода над прожиточным минимумом даже на один рубль.

Решения об отказе в назначении ежемесячного пособия по причине превышения дохода будут автоматически пересмотрены. Недополученные средства возместят.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что на выполнение новых правил дополнительно потратят 25,4 миллиарда рублей из бюджетов всех уровней, включая 20 миллиардов из федерального бюджета.