Неизвестные ограбили и пытались застрелить потомка Пушкина в Москве

Несколько неизвестных напали на потомка Александра Пушкина Андрея де Торби В Москве. Злоумышленники ограбили и пытались застрелить мужчину.

Потомок Александра Пушкина Андрей де Торби рассказал 360.ru, что на него напали неизвестные возле станции метро «Измайловская». По словам потерпевшего, он не знал нападавших ранее.

Злоумышленники набросились на мужчину, ограбили его и забрали личное имущество. В число похищенных вещей вошел телефон. Кроме того, преступники угрожали жертве и произвели в него выстрел. Потерпевший описал эту ситуацию как классический разбой.

В ходе происшествия Де Торби оказался ранен, но в настоящее время чувствует себя нормально. Полицейские задержали двух нападавших, третий злоумышленник находится в розыске. На основании произошедшего инцидента было возбуждено уголовное дело.

Отметим, что родословная Андрея де Торби восходит к младшей дочери поэта Наталье Александровне Пушкиной, которая вторым браком вышла замуж за немецкого принца Николая Вильгельма Нассауского. Их дети получили титул графов де Торби.