Фетисов назвал Богуславскую удивительным человеком с особой харизмой

Хоккеист Вячеслав Фетисов на церемонии прощания с писательницей Зоей Богуславской назвал ее удивительным человеком и сообщил, что их связывают близкие семейные отношения. По его словам, правнуки Богуславской приходятся ему внуками.

Фетисов на церемонии прощания с писательницей Зоей Богуславской заявил, что она была удивительным человеком, красивой и обновленной. В разговоре с 360.ru хоккеист рассказал, что общался с ней последние пять лет.

Хоккеист пояснил, что правнуки Богуславской приходятся ему внуками, поэтому они фактически одна семья. Писательницу он назвал очень харизматичным человеком, которая сразу приковывала к себе внимание в любом месте.

Напомним, что Зоя Богуславская умерла 14 мая в возрасте 102 лет. Прощание с ней началось 2 июня и продлилось до 14:00, после чего писательницу похоронили на Новодевичьем кладбище.

Богуславская была соратницей, музой и главной опорой поэта Андрея Вознесенского, с которым прожила 46 лет до его смерти в 2010 году.