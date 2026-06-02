После пятой химиотерапии блогер Лерчек пропала на две недели

Валерия Чекалина не выходила на связь две недели после пятого курса химиотерапии. Блогер Лерчек вернулась к подписчикам 1 июня с новостью о шестом курсе лечения.

Пропажа из социальных сетей

Обычно новости о здоровье Валерии рассказывал ее возлюбленный Луис Сквиччиарини. Он регулярно делился информацией и просил подписчиков о поддержке. После пятого курса химиотерапии 15 мая Луис и Лерчек взяли паузу. Раньше после процедуры блогер всегда выходила на связь. Долгое молчание встревожило фанатов.

Чекалина прошла очередной курс химиотерапии 1 июня. Теперь подробностями о состоянии блогера делился ее брат Родион. Он привез сестру в больницу. Родион опубликовал кадры из медицинского учреждения и сообщил, что лечение уже началось.

Порт-система и парик

В социальных сетях брат инфюенсера опубликовал видео из палаты Лерчек. На груди у девушки установлена порт-система. Это устройство защищает вены от частых уколов. По словам Чекалиной, ее вены сильно страдают. На руках пациентки заметны синяки после забора крови.

В больницу инфлюенсер приехала в длинном парике. Блогер давно сбрила волосы и теперь носит искусственную прическу.

Обращение брата к хейтерам

Родион не только рассказал о состоянии сестры, но и обратился к хейтерам. Мужчина призвал их прекратить злословить. Брат Лерчек заявил, что его поражает болезнь сестры.

Родион предложил показать скептикам медицинскую карту пациента. По его словам, он был бы гениальным сценаристом, если бы все это придумал. Брат посоветовал не верить любой информации из Интернета.

Уголовное дело и диагноз

Диагноз Лерчек поставили после родов четвертого ребенка. Малыш появился на свет в конце февраля. Ранее блогер жаловалась на боли в желудке и ухудшение состояния. В тот момент она находилась под домашним арестом, поэтому в посещении больниц и обследованиях ей отказали.

Чекалина перенесла операцию на позвоночнике. Причиной стали метастазы, которые разрушали костную ткань. Врачам пока не удается остановить рост опухоли. Несмотря на тяжелое состояние, блогер сохраняет присутствие духа и продолжает бороться за жизнь. Пациентке предстоит пройти еще три курса химиотерапии.

Уголовное дело блогера приостановлено до наступления ремиссии. После улучшения состояния Лерчек окажется на скамье подсудимых. Ее бывший муж Артем Чекалин уже получил приговор. Суд назначил ему 7 лет лишения свободы.

По словам адвоката, осужденный читает книги и не жалуется на условия содержания. Также мужчина добивается отмены приговора.