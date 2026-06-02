В МЧС рассказали россиянам о правилах приготовления шашлыка

Никита Козлов
Спасатели сообщили о приготовлении шашлыка в условиях особого противопожарного режима без нарушения запрета на разведение открытого огня.

Заместитель начальника ГУ МЧС России по Московской области Александр Медведев сообщил, что запрет на разведение открытого огня в период особого противопожарного режима не распространяется на приготовление шашлыка при соблюдении определенных правил. По его словам, особый противопожарный режим введен с 20 апреля и предусматривает полный запрет на открытый огонь, но существуют послабления.

В беседе с ТАСС Медведев назвал главное правило пожарной безопасности. По его словам, огонь можно разводить только в закрытой емкости. Речь идет о мангале или барбекю. Емкость должна стоять не ближе пяти метров от любого строения.

Эксперт подчеркнул, что в радиусе от мангала не должно быть сухой травы или мусора. Средства пожаротушения нужно держать под рукой. Кроме того, оставлять емкость с огнем без присмотра запрещено.

Ранее стало известно, что за разведение огня с нарушением правил дачники могут заплатить до 20 тысяч рублей штрафа. Так, мангал можно ставить не ближе пяти метров от жилого дома. Открытый костер должен находиться на расстоянии не менее 15 метров от любых построек.

Квартирография вместо метража: как меняется рынок новостроек Петербурга

Агентство Бизнес Новостей провело круглый стол с участниками рынка недвижимости, посвящённый адаптации жилых комплексов под разные возрастные группы. Ключевая тема — «От демографии к квартирографии». Как выяснилось, сегодня при выборе жилья решающую роль играет не столько метраж, сколько инфраструктура.Модератор дискуссии, исполнительный директор Оргкомитета конкурса «Доверие потребителя» Валентина Нагиева, заметила: при анализе строящихся и сданных объектов жюри отчётливо видит ставку девелоперов именно на инфраструктуру.Семья vs одиночки: кому что нужноДиректор по маркетингу ГК «Ленстройтрест» Юдита Григайте подчеркнула, что наличие школ, детских садов и поликлиник внутри квартала серьёзно повышает ликвидность проекта. Особенно это касается новых районов и пригородов, где инфраструктура либо формируется, либо перегружена. Для семейного покупателя, по её мнению, это ключевой фактор. «Он оценивает не только квартиру, но и повседневную среду: где...
Верующим напомнили о тяжелейшем грехе на Духов день

Православные христиане отмечают День Святого Духа или Духов день 1 июня 2026 года. В этот день верующие вспоминают сошествие Святого Духа на апостолов и прославляют Утешителя, без которого человек не может по-настоящему молиться, каяться и любить. Церковный смысл Духова дня День Святого Духа напоминает православному человеку, что церковь живет не человеческой силой, а благодатью Святого Духа. До Пятидесятницы апостолы были лишь учениками Христа. После сошествия Святого Духа страх исчез, слово обрело силу, и Церковь явилась миру как живая благодатная община.День Святого Духа наступает сразу после Святой Троицы. Накануне церковь прославляла Троицу Единосущную и Нераздельную. В этот день она особо величает Святого Духа, чтобы человек не считал его безличной силой. Святой Дух наставляет, очищает и соединяет человека со Христом. Время наступления Праздник Святой Троицы...
