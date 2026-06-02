В МЧС рассказали россиянам о правилах приготовления шашлыка

Спасатели сообщили о приготовлении шашлыка в условиях особого противопожарного режима без нарушения запрета на разведение открытого огня.

Заместитель начальника ГУ МЧС России по Московской области Александр Медведев сообщил, что запрет на разведение открытого огня в период особого противопожарного режима не распространяется на приготовление шашлыка при соблюдении определенных правил. По его словам, особый противопожарный режим введен с 20 апреля и предусматривает полный запрет на открытый огонь, но существуют послабления.

В беседе с ТАСС Медведев назвал главное правило пожарной безопасности. По его словам, огонь можно разводить только в закрытой емкости. Речь идет о мангале или барбекю. Емкость должна стоять не ближе пяти метров от любого строения.

Эксперт подчеркнул, что в радиусе от мангала не должно быть сухой травы или мусора. Средства пожаротушения нужно держать под рукой. Кроме того, оставлять емкость с огнем без присмотра запрещено.

Ранее стало известно, что за разведение огня с нарушением правил дачники могут заплатить до 20 тысяч рублей штрафа. Так, мангал можно ставить не ближе пяти метров от жилого дома. Открытый костер должен находиться на расстоянии не менее 15 метров от любых построек.