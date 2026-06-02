В Петербурге приземлился самолет с представителем США для участия на ПМЭФ

Никита Козлов
Фото: Мойка78

Председатель Комиссии по изящным искусствам США Родни Мимс Кук-младший прибыл в Санкт-Петербург для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Он стал первым за несколько лет официальным представителем Соединенных Штатов на мероприятиях ПМЭФ.

Самолет с американским представителем приземлился Пулково.  В аэропорту его встречали сотрудники посольства США в России. От комментариев по прибытии Кук отказался, сообщает ТАСС.

Кук стал первым за несколько лет официальным представителем США, который примет участие в мероприятиях форума. В последние годы американская делегация присутствовала на ПМЭФ на уровне представителей деловых кругов и общественных деятелей.

Согласно программе форума, Кук будет участвовать в сессии «Россия — США: диалог культур» 4 июня. Помимо него, в сессии примут участие министр культуры РФ Ольга Любимова, актер Стивен Сигал, генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский и другие. Модератором дискуссии выступит спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Напомним, что ПМЭФ пройдет с 3 по 6 июня. Главной темой форума стала «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему».

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин примет участие в форуме. В его графике запланированы встреча с руководителями мировых информагентств, выступление перед участниками, общение с многодетными семьями и вручение наград.

