Синоптик Колесов рассказал о самом жарком дне ПМЭФ с 1997 года

Самый жаркий период в дни проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) был зафиксирован в 2014 году. С 3 по 6 июня дневная температура в городе достигала 31,5 градуса.

Начальник Гидрометцентра Санкт-Петербурга Александр Колесов сообщил, что 2 июня над Северной столицей нет облаков. По его словам, воздух в городе прогрелся почти до 18 градусов.

В своем Телеграм-канале синоптик также привел статистику погоды в дни проведения ПМЭФ. По оценке Колесова, в этом году погода в дни проведения форума будет достаточно теплой. Дневная температура воздуха составит 22–27 градусов.

Однако в отдельные годы случались и очень жаркие дни с температурой до 30 градусов. Первое место среди таких лет занимает 2014 год. С 3 по 6 июня того года дневная температура достигала 29,1–31,5 градуса, добавил эксперт.

На втором месте расположился 2019 год с максимальными показателями 27,6–31,4 градуса. Также в 2024 году в дни форума температура поднималась до 26–27 градусов.

Колесов назвал 2009 год наиболее холодным за всю историю форума. В тот период дневная температура воздуха составляла всего 10–12 градусов.

Самые теплые ночи в дни форума зафиксировали не в 2014 году. Этот год занял второе место по данному показателю. По данным синоптика, лидером стал 2024 год. Тогда температура в центре Петербурга не опускалась ниже 16–18 градусов.